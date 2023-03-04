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Сухих Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Сухих Иван Фёдорович

Мать: Сухих (Малышева) Матрена Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.02.1778 ст.

Жена: Сухих (Блинова) Ирина Матфеева

1778 г. МК (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 35
Рождение ребёнка
13.06.1780 ст.

Дочь: (Сухих) Акилина Семёновна

Мать ребёнка: Сухих (Блинова) Ирина Матфеева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сухих Емельян Семёнович

Мать ребёнка: Сухих (Блинова) Ирина Матфеева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сухих Семён Семёнович

Мать ребёнка: Сухих (Блинова) Ирина Матфеева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Сухих) Феодора Семёновна

Мать ребёнка: Сухих (Блинова) Ирина Матфеева

Смерть
1804

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