Сухих Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.02.1778 ст.
1778 г. МК (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75. д. 35
Рождение ребёнка
13.06.1780 ст.
Дочь: (Сухих) Акилина Семёновна
Мать ребёнка: Сухих (Блинова) Ирина Матфеева
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Сухих (Блинова) Ирина Матфеева
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Сухих (Блинова) Ирина Матфеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Сухих) Феодора Семёновна
Мать ребёнка: Сухих (Блинова) Ирина Матфеева
Смерть
1804