Блинов Емельян Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Емельян Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Блинов Обший Дудинская

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Блинов Гаврил Емельянович

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Семёнова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Блинов Степан Емельянович

Мать ребёнка: Блинова Матрёна Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Матрёна Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1806
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