Блинов Емельян Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1806
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Блинов Обший Дудинская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Блинов Гаврил Емельянович
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Семёнова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Блинов Степан Емельянович
Мать ребёнка: Блинова Матрёна Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Матрёна Семёнова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1806