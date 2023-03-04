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Блинов Степан Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Блинов Емельян Потапович

Мать: Блинова Матрёна Семёнова

Рождение ребёнка
26.09.1838 ст.

Сын: Блинов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Блинова Зинаида Максимова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталия Степановна

Мать ребёнка: Блинова Зинаида Максимова

Рождение ребёнка
09.01.1842 ст.

Сын: Блинов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Блинова Зинаида Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Зинаида Максимова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1848 ст.
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