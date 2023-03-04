Блинов Степан Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Блинов Емельян Потапович
Мать: Блинова Матрёна Семёнова
Рождение ребёнка
26.09.1838 ст.
Мать ребёнка: Блинова Зинаида Максимова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталия Степановна
Мать ребёнка: Блинова Зинаида Максимова
Рождение ребёнка
09.01.1842 ст.
Мать ребёнка: Блинова Зинаида Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1848 ст.