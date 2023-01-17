Блинова Матрёна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Матрёна Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

22.04.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Блинов Гаврил Емельянович

Отец ребёнка: Блинов Емельян Потапович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Блинов Степан Емельянович

Отец ребёнка: Блинов Емельян Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Емельян Потапович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.04.1841
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