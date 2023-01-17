Блинова Матрёна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти22.04.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Блинов Гаврил Емельянович
Отец ребёнка: Блинов Емельян Потапович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Блинов Степан Емельянович
Отец ребёнка: Блинов Емельян Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.04.1841