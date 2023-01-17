Блинова Зинаида Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Зинаида Максимова

Блинова Зинаида Максимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1838 ст.

Сын: Блинов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Блинов Степан Емельянович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталия Степановна

Отец ребёнка: Блинов Степан Емельянович

Рождение ребёнка
09.01.1842 ст.

Сын: Блинов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Блинов Степан Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Степан Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close