Блинова Зинаида Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1838 ст.
Отец ребёнка: Блинов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталия Степановна
Отец ребёнка: Блинов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
09.01.1842 ст.
Отец ребёнка: Блинов Степан Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1853