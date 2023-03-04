Пестов Ефим Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Пестова Ефимия Филипова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Пестова Ефимия Филипова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пестов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Пестова Ефимия Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестова Ефимия Филипова
Смерть
После 1811