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Пестов Ефим Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Пестов Гордей Пантелеев

Мать: Пестова Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Пестов Софрон Ефимович

Мать ребёнка: Пестова Ефимия Филипова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пестов Максим Ефимович

Мать ребёнка: Пестова Ефимия Филипова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Пестов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Пестова Ефимия Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Ефимия Филипова

Смерть
После 1811
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