Пестов Максим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Пестов Ефим Гордеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Зиновия Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пестов Василий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1811