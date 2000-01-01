Пестов Максим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Максим Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Пестов Ефим Гордеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Зиновия Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Пестов Ипат Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пестов Ларион Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пестов Максим Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пестов Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Агрипина Семёнова

Смерть
После 1811
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