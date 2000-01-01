Пестов Максим Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестов Максим Максимович

Пестов Максим Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Пестов Максим Ефимович

Мать: не указана

Смерть
После 1810
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close