(Пестова) Зиновия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пестова) Зиновия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Пестов Максим Ефимович

Мать: не указана

Смерть
После 1810
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