Пестов Гордей Пантелеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестов Гордей Пантелеев

Пестов Гордей Пантелеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Пестов Пантелей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Татьяна Гордеевна

Мать ребёнка: Пестова Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пестов Юда Гордеевич

Мать ребёнка: Пестова Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марта Гордеевна

Мать ребёнка: Пестова Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Пестов Ефим Гордеевич

Мать ребёнка: Пестова Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пестов Сава Гордеевич

Мать ребёнка: Пестова Феврония Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Феврония Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1806
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close