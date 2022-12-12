Пестов Гордей Пантелеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Пестов Пантелей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Татьяна Гордеевна
Мать ребёнка: Пестова Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Пестов Юда Гордеевич
Мать ребёнка: Пестова Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марта Гордеевна
Мать ребёнка: Пестова Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Пестова Феврония Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Пестова Феврония Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Котельниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1806