Пестова Маремьяна Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Маремьяна Дорофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Устина Гордеевна

Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пестов Сава Гордеевич

Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евдокия Гордеевна

Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Гордеевна

Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Евдотия Гордеевна

Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Катерина Гордеевна

Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталия Гордеевна

Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Гордей Пантелеев

Смерть
После 1795
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