Пестова Маремьяна Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Устина Гордеевна
Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Евдокия Гордеевна
Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Гордеевна
Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Евдотия Гордеевна
Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Катерина Гордеевна
Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталия Гордеевна
Отец ребёнка: Пестов Гордей Пантелеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795