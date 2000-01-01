Пестов Сава Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Пестов Гордей Пантелеев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мелания Савинова
Мать ребёнка: Пестова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анисия Савинова
Мать ребёнка: Пестова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Пестова Параскева Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1811