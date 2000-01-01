Пестов Сава Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Сава Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Пестов Гордей Пантелеев

Мать: Пестова Феврония Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мелания Савинова

Мать ребёнка: Пестова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анисия Савинова

Мать ребёнка: Пестова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пестов Дмитрий Савинович

Мать ребёнка: Пестова Параскева Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Параскева Федорова

Смерть
После 1811
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