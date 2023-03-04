Пестова Параскева Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мелания Савинова
Отец ребёнка: Пестов Сава Гордеевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анисия Савинова
Отец ребёнка: Пестов Сава Гордеевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Пестов Сава Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1810