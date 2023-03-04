Пестова Параскева Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Параскева Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мелания Савинова

Отец ребёнка: Пестов Сава Гордеевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анисия Савинова

Отец ребёнка: Пестов Сава Гордеевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пестов Дмитрий Савинович

Отец ребёнка: Пестов Сава Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Сава Гордеевич

Смерть
После 1810
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