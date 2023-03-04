Степанида Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ульяна Галактионова
Отец ребёнка: Галахтион Акинфиев
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Галактионова
Отец ребёнка: Галахтион Акинфиев
Рождение ребёнка
1754
Сын: Яков Галактионович
Отец ребёнка: Галахтион Акинфиев
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Галахтион Акинфиев
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пестова Анна Галактионова
Отец ребёнка: Галахтион Акинфиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галахтион Акинфиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762