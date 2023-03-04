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Степанида Денисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ульяна Галактионова

Отец ребёнка: Галахтион Акинфиев

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Галактионова

Отец ребёнка: Галахтион Акинфиев

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Яков Галактионович

Отец ребёнка: Галахтион Акинфиев

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Никифор Галактионович

Отец ребёнка: Галахтион Акинфиев

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пестова Анна Галактионова

Отец ребёнка: Галахтион Акинфиев

Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галахтион Акинфиев

Место жительства
Неизвестно
Зыково, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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