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Сухих Демид Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1821 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1821 ст.

Отец: Сухих Никита Иванович

Мать: Сухих Пелагея Маркеловна

Бракосочетание
04.02.1840

Жена: Сухих Акилина Евдокимова

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 18 лет невста ? из деревни Пестовской дочь девица крестьян. Евдокима Петрова Кудрявцева поручит. по женеху деревня Дудинская крест. Макар Ивановив, Иван Софонов, П... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1841 ст.

Дочь: Ольга Демидовна

Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова

Рождение ребёнка
03.03.1843 ст.

Дочь: Сухих Матрона Демидовна

Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова

Рождение ребёнка
23.06.1844 ст.

Дочь: Феврания Демидовна

Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова

Рождение ребёнка
28.02.1849 ст.

Сын: Сухих Василий Деомидович

Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Ирина Демидовна

Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Блинова Софья Демидовна

Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Дарья Демидовна

Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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