Сухих Демид Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1821 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1821 ст.
Отец: Сухих Никита Иванович
Мать: Сухих Пелагея Маркеловна
Бракосочетание
04.02.1840
Жена: Сухих Акилина Евдокимова
1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 18 лет невста ? из деревни Пестовской дочь девица крестьян. Евдокима Петрова Кудрявцева поручит. по женеху деревня Дудинская крест. Макар Ивановив, Иван Софонов, П... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1841 ст.
Дочь: Ольга Демидовна
Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова
Рождение ребёнка
03.03.1843 ст.
Дочь: Сухих Матрона Демидовна
Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова
Рождение ребёнка
23.06.1844 ст.
Дочь: Феврания Демидовна
Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова
Рождение ребёнка
28.02.1849 ст.
Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Ирина Демидовна
Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Блинова Софья Демидовна
Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Дарья Демидовна
Мать ребёнка: Сухих Акилина Евдокимова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858