Сухих Анисия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Анисия Алексеева

Сухих Анисия Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1829 ст.

Сын: Сухих Тимофей Никитович

Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Марья Никитина

Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1833 ст.

Сын: Сухих Афанасий Никитович

Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1834 ст.

Сын: Сухих Илья Никитович

Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Катерина Никитина

Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close