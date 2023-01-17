Сухих Анисия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1829 ст.
Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Марья Никитина
Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1833 ст.
Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1834 ст.
Сын: Сухих Илья Никитович
Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Катерина Никитина
Отец ребёнка: Сухих Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850