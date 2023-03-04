Сухих Агап Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Сухих Иван Фёдорович
Мать: Сухих Васса Михайловна
Призыв на военную службу
1811 ст.
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Сухих Яков Агапович
Мать ребёнка: Сухих Наталия Селивертова
Рождение ребёнка
01.06.1823 ст.
Дочь: Акилина Агаповна
Мать ребёнка: Сухих Наталия Селивертова
Рождение ребёнка
01.06.1823 ст.
Дочь: Феодосия Агаповна
Мать ребёнка: Сухих Наталия Селивертова
Рождение ребёнка
10.01.1829 ст.
Мать ребёнка: Сухих Наталия Селивертова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1811