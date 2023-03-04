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Сухих Агап Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Сухих Иван Фёдорович

Мать: Сухих Васса Михайловна

Призыв на военную службу
1811 ст.
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Сухих Яков Агапович

Мать ребёнка: Сухих Наталия Селивертова

Рождение ребёнка
01.06.1823 ст.

Дочь: Акилина Агаповна

Мать ребёнка: Сухих Наталия Селивертова

Рождение ребёнка
01.06.1823 ст.

Дочь: Феодосия Агаповна

Мать ребёнка: Сухих Наталия Селивертова

Рождение ребёнка
10.01.1829 ст.

Сын: Сухих Иоанникий Агапович

Мать ребёнка: Сухих Наталия Селивертова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Наталия Селивертова

Смерть
После 1811
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