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Сухих Наталия Селивертова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Сухих Яков Агапович

Отец ребёнка: Сухих Агап Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1818 ст.

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.1823 ст.

Дочь: Акилина Агаповна

Отец ребёнка: Сухих Агап Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1823 ст.

Дочь: Феодосия Агаповна

Отец ребёнка: Сухих Агап Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1829 ст.

Сын: Сухих Иоанникий Агапович

Отец ребёнка: Сухих Агап Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Агап Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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