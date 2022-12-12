Сухих Наталия Селивертова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Сухих Яков Агапович
Отец ребёнка: Сухих Агап Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1818 ст.
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.1823 ст.
Дочь: Акилина Агаповна
Отец ребёнка: Сухих Агап Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1823 ст.
Дочь: Феодосия Агаповна
Отец ребёнка: Сухих Агап Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1829 ст.
Отец ребёнка: Сухих Агап Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухих Агап Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834