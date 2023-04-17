Ярошевич (Ботвич) Анна Иоанновна
Место рождения
Дата рождения09.12.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1865
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ерошевич Степан
Отец ребёнка: Ярошевич Петр Стефанович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ботвич (Ерошевич) Анна (Александра)
Отец ребёнка: Ярошевич Петр Стефанович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Демина (Ерошевич) Евдокия
Отец ребёнка: Ярошевич Петр Стефанович
Рождение ребёнка
01.09.1902
Дочь: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Ярошевич Петр Стефанович
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно