Ярошевич (Ботвич) Анна Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошевич (Ботвич) Анна Иоанновна

Место рождения

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

09.12.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1865

Отец: Ботвич Иоанн Феодоров

Мать: Ботвич (Лысевич) Мария Осипова

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярошевич Петр Стефанович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ерошевич Степан

Отец ребёнка: Ярошевич Петр Стефанович

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ботвич (Ерошевич) Анна (Александра)

Отец ребёнка: Ярошевич Петр Стефанович

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Демина (Ерошевич) Евдокия

Отец ребёнка: Ярошевич Петр Стефанович

Рождение ребёнка
01.09.1902

Дочь: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Ярошевич Петр Стефанович

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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