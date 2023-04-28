Ярошевич Петр Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошевич Петр Стефанович

Место рождения

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

23.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1861

Отец: Ярошевич Стефан Николаевич

Мать: Ярошевич Александра Варфоломеевна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ерошевич Степан

Мать ребёнка: Ярошевич Анна Иоанновна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ботвич Анна (Александра)

Мать ребёнка: Ярошевич Анна Иоанновна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Демина Евдокия

Мать ребёнка: Ярошевич Анна Иоанновна

Рождение ребёнка
01.09.1902

Дочь: Рудько Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Ярошевич Анна Иоанновна

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошевич Анна Иоанновна

Смерть
Неизвестно
Канский округ
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