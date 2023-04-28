Ярошевич Петр Стефанович
Место рождения
Дата рождения23.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1861
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ерошевич Степан
Мать ребёнка: Ярошевич Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ботвич Анна (Александра)
Мать ребёнка: Ярошевич Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Демина Евдокия
Мать ребёнка: Ярошевич Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
01.09.1902
Дочь: Рудько Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Ярошевич Анна Иоанновна
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярошевич Анна Иоанновна
Смерть
Неизвестно
Канский округ