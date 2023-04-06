Ерошевич Степан
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Ярошевич Петр
Мать: Ярошевич Иоанна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Харченко Прасковья
Мать ребёнка: Ерошевич Софья
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ерошевич Александрр
Мать ребёнка: Ерошевич Софья
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Сморгунова Вера
Мать ребёнка: Ерошевич Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерошевич Софья
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
1927
Причина смерти: Болезнь