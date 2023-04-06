Ерошевич Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошевич Степан

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Место рождения

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ярошевич Петр

Мать: Ярошевич Иоанна

Новый Двор, Свислочский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Харченко Прасковья

Мать ребёнка: Ерошевич Софья

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ерошевич Александрр

Мать ребёнка: Ерошевич Софья

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Сморгунова Вера

Мать ребёнка: Ерошевич Софья

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошевич Софья

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
1927
Причина смерти: Болезнь
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