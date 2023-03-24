Демина (Ерошевич) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Ярошевич Петр
Мать: Ярошевич Иоанна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Демин Иван
Отец ребёнка: Демин Игнатий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Демин Михаил
Отец ребёнка: Демин Игнатий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Демин Александр
Отец ребёнка: Демин Игнатий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Демин Павел
Отец ребёнка: Демин Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демин Игнатий