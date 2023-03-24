Демина (Ерошевич) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Ерошевич) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ярошевич Петр

Мать: Ярошевич Иоанна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Демин Иван

Отец ребёнка: Демин Игнатий

Рождение ребёнка
1923

Сын: Демин Михаил

Отец ребёнка: Демин Игнатий

Рождение ребёнка
1925

Сын: Демин Александр

Отец ребёнка: Демин Игнатий

Рождение ребёнка
1928

Сын: Демин Павел

Отец ребёнка: Демин Игнатий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Игнатий

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