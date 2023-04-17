Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1902
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1902
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Доркина (Рудько) Евдокия
Отец ребёнка: Рудько Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Рудько Михаил
Отец ребёнка: Рудько Никифор Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1923
Дочь: Кривоногова (Рудько) Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Рудько Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Рудько Владимир
Отец ребёнка: Рудько Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Хаглинд (Рудько) Агрофена
Отец ребёнка: Рудько Никифор Иванович
Смерть
1989