Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудько (Ерошевич) Елизавета Петровна

Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна

Место рождения

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.09.1902

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1902

Отец: Ярошевич Петр Стефанович

Мать: Ярошевич (Ботвич) Анна Иоанновна

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Доркина (Рудько) Евдокия

Отец ребёнка: Рудько Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Рудько Михаил

Отец ребёнка: Рудько Никифор Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1923

Дочь: Кривоногова (Рудько) Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Рудько Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Рудько Владимир

Отец ребёнка: Рудько Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Хаглинд (Рудько) Агрофена

Отец ребёнка: Рудько Никифор Иванович

Смерть
1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.