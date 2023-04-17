Кривоногова (Рудько) Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Рудько) Марфа Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1923

Отец: Рудько Никифор Иванович

Мать: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
14.07.1948

Сын: Кривоногов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кривоногов Александр Филиппович

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривоногов Александр Филиппович

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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