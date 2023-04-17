Кривоногова (Рудько) Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1923
Рождение ребёнка
14.07.1948
Сын: Кривоногов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кривоногов Александр Филиппович
Рождение ребёнка
12.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривоногов Александр Филиппович
Смерть
Неизвестно