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Рудько Никифор Иванович

Место рождения

Вязовница, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

01.06.1892

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1892

Отец: Рудзько Иван Павлов

Мать: Рудзько Агриппина Никитина

Вязовница, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Доркина (Рудько) Евдокия

Мать ребёнка: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Рудько Михаил

Мать ребёнка: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
29.01.1923

Дочь: Кривоногова (Рудько) Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Рудько Владимир

Мать ребёнка: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Хаглинд (Рудько) Агрофена

Мать ребёнка: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна

Смерть
1936

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