Рудько Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения01.06.1892
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1892
Отец: Рудзько Иван Павлов
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Доркина (Рудько) Евдокия
Мать ребёнка: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Рудько Михаил
Мать ребёнка: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
29.01.1923
Дочь: Кривоногова (Рудько) Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Рудько Владимир
Мать ребёнка: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Хаглинд (Рудько) Агрофена
Мать ребёнка: Рудько (Ерошевич) Елизавета Петровна
Смерть
1936