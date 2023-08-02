Чапни /Шалтей/ Федор Левтерович
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1762
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Чапни /шалтей/ Левтер Тодоров
Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1787
Сын: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София
Рождение ребёнка
1788
Сын: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София
Рождение ребёнка
1790
Сын: Чапни /шалтей/ Яков Федорович
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София
Рождение ребёнка
1792
Сын: Чапни /шалтей/ Исаак Федорович
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София
Рождение ребёнка
1803
Сын: Чапни /шалтей/ Григорий Федорович
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София
Рождение ребёнка
1804
Сын: Чапни /шалтей/ Антон Федорович
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София
Рождение ребёнка
1809
Сын: Чапни Харлампий Федорович
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Феодора Федоровна
Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София
Смерть
1836