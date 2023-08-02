Чапни /Шалтей/ Федор Левтерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни /Шалтей/ Федор Левтерович

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1762

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Чапни /шалтей/ Левтер Тодоров

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1787

Сын: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София

Рождение ребёнка
1788

Сын: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София

Рождение ребёнка
1790

Сын: Чапни /шалтей/ Яков Федорович

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София

Рождение ребёнка
1792

Сын: Чапни /шалтей/ Исаак Федорович

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София

Рождение ребёнка
1803

Сын: Чапни /шалтей/ Григорий Федорович

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София

Рождение ребёнка
1804

Сын: Чапни /шалтей/ Антон Федорович

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София

Рождение ребёнка
1809

Сын: Чапни Харлампий Федорович

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Феодора Федоровна

Мать ребёнка: Чапни /шалтей/ София

Смерть
1836
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