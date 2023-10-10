Чапни /Шалтей/ София
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Чапни /шалтей/ Яков Федорович
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Чапни /шалтей/ Исаак Федорович
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Чапни /шалтей/ Григорий Федорович
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Чапни /шалтей/ Антон Федорович
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Чапни Харлампий Федорович
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Феодора Федоровна
Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович
Смерть
Неизвестно