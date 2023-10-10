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Чапни /Шалтей/ София

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Чапни /шалтей/ Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Чапни /шалтей/ Яков Федорович

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Чапни /шалтей/ Исаак Федорович

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Чапни /шалтей/ Григорий Федорович

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Чапни /шалтей/ Антон Федорович

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Чапни Харлампий Федорович

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Феодора Федоровна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Смерть
Неизвестно
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