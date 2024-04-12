Чапни /Шалтей/ Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни /Шалтей/ Григорий Федорович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Мать: Чапни /шалтей/ София

Рождение ребёнка
1836

Сын: Чапни Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Кириакия Николаевна

Бракосочетание
До 1836

Жена: Кириакия Николаевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Чапни Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Кириакия Николаевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чапни Георгий /Юрий/ Григорьевич

Мать ребёнка: Кириакия Николаевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чапни Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Кириакия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириакия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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