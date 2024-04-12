Чапни /Шалтей/ Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1836
Сын: Чапни Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Кириакия Николаевна
Бракосочетание
До 1836
Жена: Кириакия Николаевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Кириакия Николаевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чапни Георгий /Юрий/ Григорьевич
Мать ребёнка: Кириакия Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чапни Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Кириакия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириакия Николаевна
Смерть
Неизвестно