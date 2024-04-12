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Чапни /Шалтей/ Антон Федорович
Чапни /Шалтей/ Антон Федорович
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Древо
Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1804
Дата смерти
1823
Пол
Мужской
Отец
Чапни /Шалтей/ Федор Левтерович
1762 г.р.
Мать
Чапни /Шалтей/ София
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Чапни /шалтей/ Федор Левтерович
Мать:
Чапни /шалтей/ София
Малоянисоль
Смерть
1823
Малоянисоль
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