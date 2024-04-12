Чапни /Шалтей/ Антон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни /Шалтей/ Антон Федорович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1804

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Мать: Чапни /шалтей/ София

Смерть
1823
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