Чапни Харлампий Федорович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея Харлампиевна
Мать ребёнка: Чапни Ирина федоровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чапни 3 Василий Харлампиевич
Мать ребёнка: Чапни Ирина федоровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Стириона Харлампиевна
Мать ребёнка: Чапни Ирина федоровна
Смерть
Неизвестно