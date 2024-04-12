Чапни Харлампий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни Харлампий Федорович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Мать: Чапни /шалтей/ София

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея Харлампиевна

Мать ребёнка: Чапни Ирина федоровна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Чапни 3 Василий Харлампиевич

Мать ребёнка: Чапни Ирина федоровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Стириона Харлампиевна

Мать ребёнка: Чапни Ирина федоровна

Смерть
Неизвестно
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