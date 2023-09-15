Чапни /Шалтей/ Левтер Тодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни /Шалтей/ Левтер Тодоров

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1726

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Чапни /шалтей/ Тодор Шалтей//

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1762

Сын: Чапни /шалтей/ Федор Левтерович

Мать ребёнка: не указана

Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1775

Сын: Чапни /шалтей/ Савва Левтерович

Мать ребёнка: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
1799
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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