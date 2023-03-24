Глазер Пётр Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1889 ст.
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1889 ст.
Отец: Glaser Карл
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1917
Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.11.1917
Сын: Глазер Александр Петрович
Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.01.1920
Дочь: Кузнецова (Глазер) Мария Петровна
Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Глазер) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.06.1927
Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна
Смерть
1972
Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область