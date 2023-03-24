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Глазер Пётр Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1889 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

1917 г.р.
1920 г.р.
1921 г.р.
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1927 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1889 ст.

Отец: Glaser Карл

Мать: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1917

Жена: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.11.1917

Сын: Глазер Александр Петрович

Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.01.1920

Дочь: Кузнецова (Глазер) Мария Петровна

Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Глазер) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.06.1927

Сын: Глазер Николай Петрович

Мать ребёнка: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна

Смерть
1972
Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

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