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Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Место рождения

Анониеми

Дата рождения

29.07.1858

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1858

Отец: Könönen Pekka Mikonpoika

Мать: Könönen (Nissinen) Helena Tahvontytär

Крещение
14.10.1858
Бракосочетание
19.10.1880 ст.

Муж: Glaser Карл

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.

Сын: Glaser Aleksander

Отец ребёнка: Glaser Карл

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Glaser) Mari

Отец ребёнка: Glaser Карл

Рождение ребёнка
07.08.1884

Дочь: Allermann (Glaser) Elvina

Отец ребёнка: Glaser Карл

Рождение ребёнка
09.03.1886

Дочь: Taron-Tarelaid (Glaser) Olga-Elisabeth

Отец ребёнка: Glaser Карл

Рождение ребёнка
19.11.1887

Сын: Glaser Nikolai Карлович

Отец ребёнка: Glaser Карл

Рождение ребёнка
16.04.1889 ст.

Сын: Глазер Пётр Карлович

Отец ребёнка: Glaser Карл

Рождение ребёнка
21.04.1894 ст.

Сын: Глазер Юрий Карлович

Отец ребёнка: Glaser Карл

-: в 3 часа утра
Рождение ребёнка
22.04.1896 ст.

Дочь: Pullmann (Glaser) Mari

Отец ребёнка: Glaser Карл

Смерть
1899

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