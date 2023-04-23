Glaser Liisa-Mari Pekantytär
Место рождения
Дата рождения29.07.1858
Дата смерти1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1858
Крещение
14.10.1858
Бракосочетание
19.10.1880 ст.
Муж: Glaser Карл
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.
Сын: Glaser Aleksander
Отец ребёнка: Glaser Карл
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Glaser) Mari
Отец ребёнка: Glaser Карл
Рождение ребёнка
07.08.1884
Дочь: Allermann (Glaser) Elvina
Отец ребёнка: Glaser Карл
Рождение ребёнка
09.03.1886
Дочь: Taron-Tarelaid (Glaser) Olga-Elisabeth
Отец ребёнка: Glaser Карл
Рождение ребёнка
19.11.1887
Отец ребёнка: Glaser Карл
Рождение ребёнка
16.04.1889 ст.
Сын: Глазер Пётр Карлович
Отец ребёнка: Glaser Карл
Рождение ребёнка
21.04.1894 ст.
Сын: Глазер Юрий Карлович
Отец ребёнка: Glaser Карл
-: в 3 часа утра
Рождение ребёнка
22.04.1896 ст.
Дочь: Pullmann (Glaser) Mari
Отец ребёнка: Glaser Карл
Смерть
1899