Allermann (Glaser) Elvina
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1884
Дата смерти15.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1884
Отец: Glaser Карл
Бракосочетание
05.02.1912
Рождение ребёнка
13.12.1912
Сын: Allermann Max-Paul (Jaan)
Отец ребёнка: Allermann Иоган Янович
Рождение ребёнка
17.08.1914
Дочь: Jänes Bonita-Tamara
Отец ребёнка: Allermann Иоган Янович
Место жительства
14.06.1927
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
15.02.1976
Похороны
Неизвестно
3-kohaline kirstuplats, 13-6, Pühavaimu vana A teine, Vana osa