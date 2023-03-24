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Allermann (Glaser) Elvina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1884

Дата смерти

15.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1884

Отец: Glaser Карл

Мать: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Бракосочетание
05.02.1912

Муж: Allermann Иоган Янович

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1912

Сын: Allermann Max-Paul (Jaan)

Отец ребёнка: Allermann Иоган Янович

Рождение ребёнка
17.08.1914

Дочь: Jänes Bonita-Tamara

Отец ребёнка: Allermann Иоган Янович

Место жительства
14.06.1927
Таллин, Ревельский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
15.02.1976
Таллин, Ревельский уезд
Похороны
Неизвестно
Таллин, Ревельский уезд
3-kohaline kirstuplats, 13-6, Pühavaimu vana A teine, Vana osa
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