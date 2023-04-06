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Allermann Иоган Янович

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Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

13.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1884

Отец: Аллерман (allermann) Jaan

Мать: Allermann Wiio

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
05.02.1912

Жена: Allermann Elvina

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1912

Сын: Allermann Max-Paul (Jaan)

Мать ребёнка: Allermann Elvina

Рождение ребёнка
17.08.1914

Дочь: Jänes Bonita-Tamara

Мать ребёнка: Allermann Elvina

Место жительства
20.08.1926
Таллин, Ревельский уезд
Работа или профессия
До 12.02.1938
Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
токарь | Место работы: Фабрика Должность: токарь
Работа или профессия
Неизвестно
токарь
Место жительства
Неизвестно
Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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