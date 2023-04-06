Allermann Иоган Янович
Место рождения
Дата рождения13.04.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1884
Отец: Аллерман (allermann) Jaan
Мать: Allermann Wiio
Бракосочетание
05.02.1912
Жена: Allermann Elvina
Рождение ребёнка
13.12.1912
Сын: Allermann Max-Paul (Jaan)
Мать ребёнка: Allermann Elvina
Рождение ребёнка
17.08.1914
Дочь: Jänes Bonita-Tamara
Мать ребёнка: Allermann Elvina
Место жительства
20.08.1926
Работа или профессия
До 12.02.1938
Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
токарь | Место работы: Фабрика Должность: токарь
Работа или профессия
Неизвестно
токарь
Место жительства
Неизвестно
Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Смерть
Неизвестно