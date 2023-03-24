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Allermann Max-Paul (Jaan)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1912

Отец: Allermann Иоган Янович

Мать: Allermann (Glaser) Elvina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Allermann Aavisto Reinug

Мать ребёнка: Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi

Таллин, Эстонская ССР
Крещение
18.01.1913
Таллин, Эстонская ССР
Место жительства
14.10.1927
Таллин, Эстонская ССР
Сообщение о свадьбе (оглашение)
25.11.1934

Жена: Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
30.12.1934

Жена: Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
22.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
Неизвестно

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