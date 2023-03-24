Allermann Max-Paul (Jaan)
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1912
Отец: Allermann Иоган Янович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi
Крещение
18.01.1913
Место жительства
14.10.1927
Сообщение о свадьбе (оглашение)
25.11.1934
Бракосочетание
30.12.1934
Рождение ребёнка
22.09.1946
Смерть
Неизвестно