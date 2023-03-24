Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAllermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi

Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.08.1990

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Põder Jaan

Мать: Põder Liisa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Allermann Max-Paul (Jaan)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Allermann Max-Paul (Jaan)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Allermann Aavisto Reinug

Отец ребёнка: Allermann Max-Paul (Jaan)

Таллин, Эстонская ССР
Сообщение о свадьбе (оглашение)
25.11.1934

Муж: Allermann Max-Paul (Jaan)

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
30.12.1934

Муж: Allermann Max-Paul (Jaan)

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
22.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Allermann Max-Paul (Jaan)

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
15.08.1990
Похороны
Неизвестно
Таллин, Эстонская ССР
3-местный участок, 18-5, Kaarli vana kolmas esimene, Vana osa

Мы используем куки для улучшения работы сайта.