Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Põder Jaan
Мать: Põder Liisa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Allermann Max-Paul (Jaan)
Сообщение о свадьбе (оглашение)
25.11.1934
Бракосочетание
30.12.1934
Рождение ребёнка
22.09.1946
Смерть
15.08.1990
Похороны
Неизвестно
3-местный участок, 18-5, Kaarli vana kolmas esimene, Vana osa