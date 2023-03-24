Põder Jaan
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1879
Дата смерти20.01.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi
Мать ребёнка: Põder Liisa
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Põder Liisa
Смерть
20.01.1958
Похороны
24.01.1958
Таллин, Эстонская ССР
3-местный участок, 18-5, Kaarli vana kolmas esimene, Vana osa