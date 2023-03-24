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Põder Jaan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1879

Дата смерти

20.01.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi

Мать ребёнка: Põder Liisa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Põder Liisa

Смерть
20.01.1958
Похороны
24.01.1958
Таллин, Эстонская ССР
3-местный участок, 18-5, Kaarli vana kolmas esimene, Vana osa

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