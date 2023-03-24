Põder Liisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Põder Liisa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1879

Дата смерти

17.11.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi

Отец ребёнка: Põder Jaan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Põder Jaan

Смерть
17.11.1976
Похороны
20.11.1976
Таллин, Эстонская ССР
3-местный участок, 18-5, Kaarli vana kolmas esimene, Vana osa

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