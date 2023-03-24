Põder Liisa
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1879
Дата смерти17.11.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Allermann-Aavisto (Põder) Magda-Adelaidi
Отец ребёнка: Põder Jaan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Põder Jaan
Смерть
17.11.1976
Похороны
20.11.1976
Таллин, Эстонская ССР
3-местный участок, 18-5, Kaarli vana kolmas esimene, Vana osa