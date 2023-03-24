Glaser Карл
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1845 ст.
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1845 ст.
Отец: Glaser Jacob
Мать: Glaser Tiina
Надо искать в церкви Püha Vaimu kirik, Pühavaimu kirik или в Jaani
Бракосочетание
19.10.1880 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.
Сын: Glaser Aleksander
Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Mari
Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär
Рождение ребёнка
07.08.1884
Дочь: Allermann Elvina
Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär
Рождение ребёнка
09.03.1886
Дочь: Taron-Tarelaid Olga-Elisabeth
Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär
Рождение ребёнка
19.11.1887
Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär
Рождение ребёнка
16.04.1889 ст.
Сын: Глазер Пётр Карлович
Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär
Рождение ребёнка
21.04.1894 ст.
Сын: Глазер Юрий Карлович
Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär
х. Брод, Новотроицкая волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя
-: в 3 часа утра
Рождение ребёнка
22.04.1896 ст.
Дочь: Pullmann Mari
Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär
Смерть
1922
х. Брод, Новотроицкая волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Новотроицы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область