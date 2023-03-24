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Glaser Карл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1845 ст.

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1845 ст.

Отец: Glaser Jacob

Мать: Glaser Tiina

Надо искать в церкви Püha Vaimu kirik, Pühavaimu kirik или в Jaani
Бракосочетание
19.10.1880 ст.

Жена: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.

Сын: Glaser Aleksander

Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Mari

Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Рождение ребёнка
07.08.1884

Дочь: Allermann Elvina

Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Рождение ребёнка
09.03.1886

Дочь: Taron-Tarelaid Olga-Elisabeth

Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Рождение ребёнка
19.11.1887

Сын: Glaser Nikolai Карлович

Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Рождение ребёнка
16.04.1889 ст.

Сын: Глазер Пётр Карлович

Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Рождение ребёнка
21.04.1894 ст.

Сын: Глазер Юрий Карлович

Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

х. Брод, Новотроицкая волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя
-: в 3 часа утра
Рождение ребёнка
22.04.1896 ст.

Дочь: Pullmann Mari

Мать ребёнка: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Смерть
1922
х. Брод, Новотроицкая волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Новотроицы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
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