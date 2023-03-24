Könönen (Nissinen) Helena Tahvontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1819
Дата смерти12.08.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1819
Крещение
16.12.1819
Leppälahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
24.06.1839
Рождение ребёнка
20.08.1840
Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika
Рождение ребёнка
24.05.1843
Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär
Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika
Рождение ребёнка
01.11.1849
Дочь: (Könönen) Maria-Christina Pekantytär
Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika
Рождение ребёнка
18.08.1851
Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika
Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
19.03.1855
Дочь: (Könönen) Anna Pekantytär
Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika
Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
29.07.1858
Дочь: Glaser Liisa-Mari Pekantytär
Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika
Рождение ребёнка
11.01.1863
Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika
Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
12.08.1864
Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ