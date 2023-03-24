Könönen (Nissinen) Helena Tahvontytär 29.07.1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Könönen (Nissinen) Helena Tahvontytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1819

Дата смерти

12.08.1864

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1819

Отец: Nissinen Tahvo Kallenpoika

Мать: Nissinen (Pardain) Xstina Petrintytär

Крещение
16.12.1819
Leppälahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
24.06.1839

Муж: Könönen Pekka Mikonpoika

Рождение ребёнка
20.08.1840

Сын: Könönen Mikko Pekanpoika

Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika

Рождение ребёнка
24.05.1843

Сын: Könönen Tahvo Pekanpoika

Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Jaatinen (Könönen) Agneta Pekantytär

Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika

Рождение ребёнка
01.11.1849

Дочь: (Könönen) Maria-Christina Pekantytär

Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika

Рождение ребёнка
18.08.1851

Сын: Könönen Antti Pekanpoika

Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
19.03.1855

Дочь: (Könönen) Anna Pekantytär

Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
29.07.1858

Дочь: Glaser Liisa-Mari Pekantytär

Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika

Рождение ребёнка
11.01.1863

Сын: Könönen Pekka Pekanpoika

Отец ребёнка: Könönen Pekka Mikonpoika

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
12.08.1864
Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ

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