Nissinen (Pardain) Xstina Petrintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nissinen (Pardain) Xstina Petrintytär

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

20.06.1849

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Partanen Pekka

Мать: Partanen Maria

Бракосочетание
29.10.1815

Муж: Nissinen Tahvo Kallenpoika

Leppälahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
15.12.1816

Сын: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.07.1819

Дочь: Könönen Helena Tahvontytär

Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika

Рождение ребёнка
25.11.1822

Дочь: Maria Tahvontytär

Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.04.1826

Дочь: Ikonen Tiina Tahvontytär

Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.03.1833

Дочь: Anna Tahvontytär

Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika

Рождение ребёнка
07.07.1835

Сын: Nissinen Tahvo Tahvonpoika

Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.09.1838

Сын: Nissinen Matti Tahvonpoika

Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
20.06.1849
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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