Nissinen (Pardain) Xstina Petrintytär
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти20.06.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Partanen Pekka
Мать: Partanen Maria
Бракосочетание
29.10.1815
Leppälahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
15.12.1816
Сын: Nissinen Kalle Tahvonpoika
Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.07.1819
Дочь: Könönen Helena Tahvontytär
Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika
Рождение ребёнка
25.11.1822
Дочь: Maria Tahvontytär
Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.04.1826
Дочь: Ikonen Tiina Tahvontytär
Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.03.1833
Дочь: Anna Tahvontytär
Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika
Рождение ребёнка
07.07.1835
Сын: Nissinen Tahvo Tahvonpoika
Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.09.1838
Сын: Nissinen Matti Tahvonpoika
Отец ребёнка: Nissinen Tahvo Kallenpoika
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
20.06.1849
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя