Partanen (Jaatinen) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Partanen (Jaatinen) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

1782 г.р.
Около 1784 г.р.
1784 г.р.
Около 1786 г.р.
1788 г.р.
1792 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Partanen Pekka

Рождение ребёнка
03.04.1782

Дочь: (Partanen) Elin Pekantytär

Отец ребёнка: Partanen Pekka

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Partanen) Maria Pekantytär

Отец ребёнка: Partanen Pekka

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: (Partanen) Carin Petri

Отец ребёнка: Partanen Pekka

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Partanen) Anna Pekantytär

Отец ребёнка: Partanen Pekka

Рождение ребёнка
04.07.1788

Сын: Partanen Matti Pekanpoika

Отец ребёнка: Partanen Pekka

Рождение ребёнка
10.01.1792

Дочь: Heinonen (Partanen) Liisa Pekantytär

Отец ребёнка: Partanen Pekka

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Nissinen (Pardain) Xstina Petrintytär

Отец ребёнка: Partanen Pekka

Рождение ребёнка
17.05.1801

Дочь: Nissinen (Partanen) Reeta Pekantytär

Отец ребёнка: Partanen Pekka

Смерть
Неизвестно

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