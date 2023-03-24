Partanen (Jaatinen) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Partanen Pekka
Рождение ребёнка
03.04.1782
Дочь: (Partanen) Elin Pekantytär
Отец ребёнка: Partanen Pekka
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Partanen) Maria Pekantytär
Отец ребёнка: Partanen Pekka
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: (Partanen) Carin Petri
Отец ребёнка: Partanen Pekka
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Partanen) Anna Pekantytär
Отец ребёнка: Partanen Pekka
Рождение ребёнка
04.07.1788
Сын: Partanen Matti Pekanpoika
Отец ребёнка: Partanen Pekka
Рождение ребёнка
10.01.1792
Дочь: Heinonen (Partanen) Liisa Pekantytär
Отец ребёнка: Partanen Pekka
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Nissinen (Pardain) Xstina Petrintytär
Отец ребёнка: Partanen Pekka
Рождение ребёнка
17.05.1801
Дочь: Nissinen (Partanen) Reeta Pekantytär
Отец ребёнка: Partanen Pekka
Смерть
Неизвестно