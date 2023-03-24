Könönen Tahvo Pekanpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1843
Рождение ребёнка
03.12.1873
Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.07.1877
Дочь: Anna Tahvontytär
Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.09.1880
Дочь: Könönen Anna-Liisa Tahvontytär
Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.01.1884
Сын: Könönen Juhana Tahvonpoika
Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.07.1885
Сын: Könönen Herman Tahvonpoika
Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.05.1887
Сын: Könönen Tahvo Tahvonpoika
Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Könönen Heta-Ristiina
Смерть
Неизвестно