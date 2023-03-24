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Könönen Tahvo Pekanpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1843

Отец: Könönen Pekka Mikonpoika

Мать: Könönen Helena Tahvontytär

Рождение ребёнка
03.12.1873

Сын: Könönen Ivar Tahvonpoika

Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.07.1877

Дочь: Anna Tahvontytär

Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.09.1880

Дочь: Könönen Anna-Liisa Tahvontytär

Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.01.1884

Сын: Könönen Juhana Tahvonpoika

Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.07.1885

Сын: Könönen Herman Tahvonpoika

Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.05.1887

Сын: Könönen Tahvo Tahvonpoika

Мать ребёнка: Könönen Heta-Ristiina

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Könönen Heta-Ristiina

Смерть
Неизвестно
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