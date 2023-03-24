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Könönen Juhana Tahvonpoika

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Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

28.01.1884

Дата смерти

06.03.1884

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1884

Отец: Könönen Tahvo Pekanpoika

Мать: Könönen Heta-Ristiina

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
06.03.1884
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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