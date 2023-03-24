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(Könönen) Anna Tahvontytär

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

03.07.1877

Дата смерти

09.07.1879

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1877

Отец: Könönen Tahvo Pekanpoika

Мать: Könönen Heta-Ristiina

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
09.07.1879
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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