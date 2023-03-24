Könönen (Partanen) Heta-Ristiina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKönönen (Partanen) Heta-Ristiina

Könönen (Partanen) Heta-Ristiina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Könönen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
03.12.1873

Сын: Könönen Ivar Tahvonpoika

Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
03.07.1877

Дочь: (Könönen) Anna Tahvontytär

Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
03.09.1880

Дочь: Könönen (Könönen) Anna-Liisa Tahvontytär

Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
28.01.1884

Сын: Könönen Juhana Tahvonpoika

Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
20.07.1885

Сын: Könönen Herman Tahvonpoika

Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika

Рождение ребёнка
27.05.1887

Сын: Könönen Tahvo Tahvonpoika

Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.