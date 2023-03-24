Könönen (Partanen) Heta-Ristiina
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1873
Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika
Рождение ребёнка
03.07.1877
Дочь: (Könönen) Anna Tahvontytär
Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika
Рождение ребёнка
03.09.1880
Дочь: Könönen (Könönen) Anna-Liisa Tahvontytär
Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika
Рождение ребёнка
28.01.1884
Сын: Könönen Juhana Tahvonpoika
Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika
Рождение ребёнка
20.07.1885
Сын: Könönen Herman Tahvonpoika
Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika
Рождение ребёнка
27.05.1887
Сын: Könönen Tahvo Tahvonpoika
Отец ребёнка: Könönen Tahvo Pekanpoika
Смерть
Неизвестно