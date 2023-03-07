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Глазер Александр Петрович

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Место рождения

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

10.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: Глазер Пётр Карлович

Мать: Глазер Анна Фёдоровна

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Смерть
10.11.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: умер от ран в WW2
Похороны
После 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1153743561&page=156
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