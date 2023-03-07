Глазер Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти10.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: Глазер Пётр Карлович
Мать: Глазер Анна Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Смерть
10.11.1941
Причина смерти: умер от ран в WW2
Похороны
После 1941
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1153743561&page=156