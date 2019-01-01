город Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Окуловка

Окуловский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Заозерская волость
106Окуловка (ст.)3-го стана, 3-го зем. уч.нет сведений.2052578888281716539железнодорожная служба, торговляфбрч.Новгородская железная дорога4 прд.Школа, богадельня, земская конная станция, почтово-телеграфное отделение, станция железной дороги, 2 маст. жд. изд., сем. маст., 29 лавок: 3 мясных, 1 жел. т., 1 обуви, 1 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Окуловский район
13088Окуловкагород58°22'00"33°20'00"O-36-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение
49628101001г Окуловкагород

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