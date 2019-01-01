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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
106Окуловка (ст.)3-го стана, 3-го зем. уч.нет сведений.2052578888281716539—железнодорожная служба, торговляфбрч.Новгородская железная дорога4 прд.Школа, богадельня, земская конная станция, почтово-телеграфное отделение, станция железной дороги, 2 маст. жд. изд., сем. маст., 29 лавок: 3 мясных, 1 жел. т., 1 обуви, 1 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13088Окуловкагород58°22'00"33°20'00"O-36-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49628101001г Окуловкагород