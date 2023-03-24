Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна

Место рождения

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

14.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1889

Отец: Авдошкин Фёдор Степанович

Мать: Авдошкина (Гаврилова) Мария Дмитриевна

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
До 1917

Муж: Глазер Пётр Карлович

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.11.1917

Сын: Глазер Александр Петрович

Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович

Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.01.1920

Дочь: Кузнецова (Глазер) Мария Петровна

Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Глазер) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович

Рождение ребёнка
27.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович

Рождение ребёнка
07.06.1927

Сын: Глазер Николай Петрович

Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович

Смерть
Неизвестно

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