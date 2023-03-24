Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения14.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1889
Бракосочетание
До 1917
Муж: Глазер Пётр Карлович
Рождение ребёнка
07.11.1917
Сын: Глазер Александр Петрович
Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович
Окуловка, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.01.1920
Дочь: Кузнецова (Глазер) Мария Петровна
Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Глазер) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович
Рождение ребёнка
27.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович
Рождение ребёнка
07.06.1927
Отец ребёнка: Глазер Пётр Карлович
Смерть
Неизвестно